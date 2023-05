Cantor Ruben Aguiar é o suspeito de atropelar homem em área de serviço de Alcochete

Segundo comunicado da PJ, após "uma discussão, o suspeito, de forma intencional e utilizando a viatura automóvel em que seguia, atropelou a vitima, passando com o carro por cima da mesma".



A vítima sofreu fraturas em diversas partes do corpo, nomeadamente pernas e cabeça. Esteve internada cerca de um mês. Leia também Suspeito de atropelar homem de 55 anos numa estação de serviço de Alcochete detido pela PJ

Ruben Aguiar tinha-se colocado em fuga após abalroar o indíviduo.

O suspeito de atropelar um homem de 55 anos , no dia 18 de abril, numa estação de serviço de Alcochete detido, esta sexta-feira, pela PJ, é Ruben Aguiar, o cantor popular, autor de "A Música do Gago", avançou o Jornal de Notícias.O suspeito com antecedentes criminais vai ser presente ao Tribunal do Barreiro este sábado.