Cão atirado ao rio dentro de saco preto com tijolos presos à coleira em Lagoa

Um cão foi encontrado morto na margem do rio Arade, com uma corda ao pescoço e amarrado a dois tijolos, terça-feira de manhã, junto a uma unidade hoteleira situada na Mexilhoeira da Carregação, no concelho de Lagoa.





O caso está a ser investigado pela Polícia Marítima, que fez diligências no local. Segundo oapurou, foram ouvidas testemunhas e um homem foi constituído arguido pelo crime de maus-tratos a animais. O cão, de raça ‘bull terrier’, estava dentro de um saco preto. Terá sido atirado ao rio para morrer. O caso vai ser entregue ao Ministério Público.