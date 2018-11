Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capitão da GNR da Póvoa de Lanhoso alvo de buscas

Outros três guardas investigados por acesso a conversas privadas.

Por Fátima Vilaça e Secundino Cunha | 09:34

Um capitão da GNR e três guardas estão a ser investigados por terem acedido e copiado conversas privadas de outros quatro militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Póvoa de Lanhoso. Esta quinta-feira, a Polícia Judiciária de Braga fez buscas em casa dos visados e no Destacamento da GNR. O capitão e os três guardas são suspeitos de acesso ilegítimo, devassa da vida privada e falsificação de documentos.



Em causa está uma alegada conversa privada na rede social Messenger, divulgada em 2016, em que os quatro militares criticavam o capitão - então comandante do Destacamento da Póvoa de Lanhoso - e um sargento, que chefiava o NIC. Os quatro militares foram alvo de um processo disciplinar e um processo-crime - que foi, entretanto, arquivado.



Agora, o Ministério Público da Póvoa de Lanhoso investiga os autores da alegada violação de privacidade e quer saber quem acedeu, de forma ilegítima, aos computadores dos quatro militares que, após serem instaurados os processos, foram afastados do NIC e transferidos para outros destacamentos da GNR.



Esta quinta-feira, durante várias horas, as equipas de inspetores da PJ fizeram perícias aos computadores dos visados. Recolheram, também, os telemóveis e outros equipamentos informáticos dos militares. O objetivo desta investigação passa por perceber quem acedeu aos computadores dos colegas, copiou as mensagens privadas e os denunciou aos seus superiores hierárquicos.