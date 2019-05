Acidente entre dois carros faz quatro feridos em Lisboa

Condicionamento de Trânsito - Informamos que, devido a acidente rodoviário, o trânsito encontra-se condicionado na Rua de Campolide, Lisboa, em ambos os sentidos. Aconselha-se como vias alternativas a Av. Miguel Torga. Circule com precaução. — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) May 12, 2019

Um acidente entre dois carros fez, durante a manhã deste domingo, quatro feridos e está a condicionar o trânsito na rua Marquês de Fronteira no cruzamento com a rua de Campolide, em Lisboa.O alerta foi dado pelas 10h37 e no local estão 14 operacionais dos Bombeiros Sapadores apoiados por cinco viaturas.O trânsito está condicionado na sequência do acidente.