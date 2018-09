Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em miniautocarro na A4 em Amarante

Reboque de um camião que transportava palha também ardeu na mesma auto-estrada.

18:25

Meios dos bombeiros de Amarante estão a combater um incêndio num miniautocarro na A4, em Amarante, sem feridos a registar, disse à Lusa fonte da corporação.



O alarme para a ocorrência aconteceu às 17h31, com a indicação de que o veículo de passageiros estaria em dificuldades ao quilómetro 68, em Ansiães, no sentido Amarante-Vila Real, uma zona ainda afastada do túnel do Marão.



Participam nas operações de combate nove operacionais, apoiados por três viaturas.



Às 18h15, o trânsito na via encontrava-se condicionado.



Também na A4, mas na zona de Castelões, Penafiel, junto ao nó da A11, ardeu esta quarta-feira o reboque de um camião que transportava palha. O camião circulava no sentido Amarante-Porto.



No combate às chamas participaram elementos das corporações de bombeiros de Vila Meã, Amarante e Penafiel.