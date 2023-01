A Quinta do Escairo, em Vinhais, que agora é uma sociedade por quotas, está arrestada. A quinta pertence a Carla Alves e ao marido Américo Pereira - a ex-secretária de Estado e o ex-presidente da Câmara de Vinhais - e foi apreendida no âmbito do processo-crime contra o ex-autarca, para garantir a indemnização ao Estado em caso de condenação.









