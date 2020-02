Um incêndio deflagrou esta segunda-feira numa carrinha que transportava material de pichelaria/canalizações, na Rua Egas Moniz, em Gondomar.Fonte oficial do CDOS do Porto disse aoque "a viatura ardeu na totalidade".Não há registo de feridos na sequência deste incêndio.As causas do incidente estão ainda a ser apuradas.O alerta foi dado às 07h57. Foram mobilizados para o local sete operacionais dos Bombeiros de Gondomar e da PSP.