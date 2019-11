Carrinha ‘invade’ habitação em Esmoriz

Uma carrinha destruiu a fachada de uma casa, ontem, na avenida 29 de março, em Esmoriz, Ovar, depois de ter colidido com um camião que circulava em sentido contrário.A viatura ligeira acabou por derrubar a parede e invadiu o quarto da única moradora, de 70 anos e que se encontrava numa outra divisão. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros de Esmoriz, para uma colisão rodoviária. Foi necessário escorar a parede para evitar o colapso da fachada.A GNR foi chamada e investiga as causas do acidente. A via esteve cortada durante cerca de uma hora.