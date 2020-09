Carris reforça autocarros devido a interrupção de circulação do Metro de Lisboa provocada por desabamento

O desabamento no metro de Lisboa, na zona de obras de requalificação na Praça de Espanha, em Lisboa, provocou quatro feridos ligeiros e gerou o pânico no túnel.

A Carris vai reforçar nos próximos dias os autocarros no seguimento da interrupção da Linha Azul do metro de Lisboa provocada pelo desabamento ocorrido esta terça-feira.Perante a interrupção no troço Marquês de Pombal-Laranjeiras do metro, a 746, que circula entre Marquês de Pombal e Sete Rios vai ser reforçada e prolongar-se até à 1h00. Também a 726 que circula entre Arco do Cego, Sete Rios e Pontinha, vai ser reforçado.