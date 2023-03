Um carro despistou-se e atropelou três caminhantes, este domingo, em Ponte de Lima. As três pessoas ficaram feridas, uma com ferimentos graves e duas com ferimentos ligeiros. A vítima com ferimentos graves foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.O alerta foi dado por volta das 9h02 para um atropelamento na estrada nacional 306. No local estiveram operacionais dos Bombeiros, INEM e GNR.