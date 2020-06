ALERTA CM | Carro roubado atirado ao rio Douro em Valbom

Um carro roubado terá sido atirado ao Rio Douro, em Valbom, Gondomar, durante a tarde desta sexta-feira.A Polícia Marítima esteve no local para efetuar buscas e tentar perceber se haveria algum ocupante no interior do veículo, quando este foi detetado no rio. Após buscas confirmou-se que não havia qualquer pessoa no interior do carro.Ao que o CM apurou o dono da viatura já havia feito queixa pelo furto da mesma.Em atualização