Despiste ocorreu por volta das 19 horas deste domingo, em Cinfães.

10:13

A mãe está em estado grave enquanto as crianças apresentam ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado às 19h00.



Deslocaram-se para o local várias ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Cinfães e viaturas do INEM.











