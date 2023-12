Mãe e avó morrem em queda de carro ao mar em Cascais. Filhos menores resgatados com vida

Duas mulheres morreram, esta quinta-feira, quando o carro em que seguiam se despistou e caiu ao mar em Cabo Raso, Cascais. Dois menores foram resgatados com vida.Fonte da Autoridade Marítima Nacional confirmou aoque as vítimas mortais são a mãe e a avó dos jovens.Segundo apurou o, os dois irmãos foram transportados para o Hospital de Cascais.O capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, José Marques Coelho, confirmou que no local estão elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Cascais, e já foram acionados mergulhadores.No local estão 23 operacionais apoiados por oito viaturas e uma embarcação da Polícia Marítima. O alerta foi dado por volta das 8h00.