Carro de José Calado roubado em Loures

Veículo estava trancado e estacionado. Antigo jogador garante que já apresentou queixa na polícia.

O carro do antigo jogador do Benfica, José Calado, foi roubado durante a noite de sexta-feira em Loures.



O veículo, um BMW Serie 5 de 2009 cinzento, foi levado na noite de sexta-feira para sábado na zona de Loures.



O antigo jogador das águias garante que a única coisa que tinha visivel dentro do carro era uma cadeira de criança.



O veículo estava trancado e estacionado, garante Calado que já apresentou queixa na polícia.