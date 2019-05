Carro de Santana Lopes sem registo de seguro

O automóvel Lexus envolvido no acidente com o líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, e Paulo Sande, não tem seguro, segundo o serviço de verificação de matrícula disponibilizado pela Autoridade de Supervisão de Seguros (ASF).Contactada, fonte do Aliança esclareceu que a viatura de uso pessoal de Santana Lopes tem um contrato de renting e que portanto estará segurado.O contrato do veículo está "em nome da sociedade de advogados de Pedro Santana Lopes", adiantou a mesma fonte. O líder do Aliança teve esta sexta-feira alta hospitalar, com recomendação para repouso, depois de ter sido hospitalizado quarta-feira, em Coimbra, na sequência de um acidente na A1.A última apólice registada no serviço online da ASF - que permite a qualquer cidadão confirmar se um veículo tem seguro - foi feita pela Seguradoras Unidas e terminou dia 13 de setembro de 2018 às 23h59.O serviço de verificação de matrículas poderá estar desatualizado caso o seguro ainda não tenha sido inserido na base de dados ou a seguradora não o tenha comunicado.Ao que apurou o, o tomador do seguro até àquela data era a Caetano Auto SA. A empresa garantiu esta quinta-feira ao, no entanto, ter vendido o veículo "em maio de 2018". Mas não explicou por que razão manteve o seguro até setembro.É aliás à Caetano Auto que o próprio escritório de advogados de Santana Lopes garantiu aoter alugado o automóvel. Fonte do escritório remeteu por isso mais explicações para a empresa do ramo automóvel.De acordo com a lei portuguesa, circular sem seguro automóvel é uma contraordenação grave, pelo que o veículo é apreendido e o responsável multado. Pode mesmo ficar inibido de conduzir.O partido de Santana Lopes agradeceu ontem o profissionalismo dos médicos e forças de segurança e as mensagens de apoio de amigos, anónimos e de todas as forças políticas.O cabeça de lista do Aliança às Europeias, Paulo Sande, só regressa à campanha eleitoral no domingo, segundo a agenda do partido enviada às redações.