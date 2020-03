Carro de um milhão de euros era do ‘sr. Altice’

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O carro McLaren Senna de matrícula suíça que, no passado domingo, se incendiou na avenida João Paulo II, em Braga, é propriedade do milionário bracarense Hernâni Vaz Antunes, que ficou conhecido por ser o braço-direito do vieirense Armando Pereira, um dos donos do grupo francês de telecomunicações Altice.Vaz Antunes, que ficou com a alcunha ‘senhor Altice’ quando, em 2015, intermediou a compra da Meo ...