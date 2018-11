Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro despista-se contra esplanada perto do IPO em Lisboa

Acidente aparatoso fez um ferido ligeiro.

11:59

Um carro despistou-se esta segunda-feira e colidiu contra uma esplanada junto ao IPO, pero da Praça de Espanha em Lisboa.



O veículo era conduzido por uma senhora que, ao que o CM conseguiu apurar, se terá assustado num cruzamento e acelerou a fundo em vez de travar.



O acidente aconteceu perto das 10h30 e fez um ferido ligeiro que se encontrava no local naquele momento. O homem com cerca de 55 anos ficou ferido num braço e foi transportado para o Hospital de Santa Maria.



A PSP já se encontra no local a investigar.