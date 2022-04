Carro despista-se e embate em vedação de uma casa em Montalegre

Um homem, de 56 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde, após ter embatido com o carro que conduzia na vedação de uma habitação, em Salto, concelho de Montalegre.





Segundo Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros de Salto "o alerta para o despiste foi dado às 19h10 e dava conta de um despiste de uma viatura com uma vítima".





O homem conduzia uma viatura ligeira de que se despistou quando seguia na Estrada Regional 311, em Salto e ficou imobilizada na vedação de uma casa.





A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Salto e transportada para o hospital de Chaves.





No local estiveram os bombeiros e a GNR que investiga as causas do acidente.