Um carro despistou-se e incendiou-se esta quarta-feira à tarde na A28, na zona de Apúlia, em Esposende, no sentido Porto/Viana do Castelo.Segundo o que oapurou, o carro saiu da autoestrada depois de se despistar e incendiou-se no talude.Do acidente resultou um ferido ligeiro, um homem com cerca de 50 anos, que foi entretanto transportado para o hospital.O alerta foi dado pelas 15h00.No local estiveram os bombeiros de Fão e a Brigada de Trânsito da GNR de Viana do Castelo.