Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro incendeia-se em parque de estacionamento e lança o pânico no Dolce Vita da Amadora

Acessos ao parque estiveram temporariamente cortados.

23:56

Um carro incendiou-se este sábado à noite no piso -1 do parque de estacionamento do Dolce Vita Tejo, na Amadora.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte da PSP, o alerta foi dado pelas 22h30 e assustou quem se encontrava no centro comercial.



O incêndio no veículo não se alastrou para outros carros, mas obrigou ao corte dos acessos ao parque de estacionamento até que a situação estivesse resolvida.



Do incidente não há feridos a registar. Quanto às causas do incêndio, as autoridades encontram-se a investigar.