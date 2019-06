Carro incendeia-se na A41 em Valongo no sentido Espinho - Campo

Um veículo incendiou-se durante a tarde desta sexta-feira na A41, no sentido Espinho/Campo, sem vítimas a registar, provocando o encerramento da faixa da direita, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros de Valongo.Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 16h54 e quando os bombeiros chegaram ao local, no quilómetro 33,4 da A41, "o passageiro já abandonara o veículo em chamas, sem ferimentos".Ainda segundo aquela fonte, devido ao incêndio e aos trabalhos de limpeza da via, a "faixa da direita encontra-se encerrada, fluindo o trânsito normalmente pelas outras duas faixas".Para além da corporação de Valongo, compareceram no local os Bombeiros de Cête.