Carro invade linha do metro e fica preso em Almada

Viatura entrou em via proibida e ficou parada nos carris junto à estação da Ramalha.

17:26

O incidente aconteceu ao final da manhã desta sexta-feira. Uma comerciante com negócio no local revela ao CM que o incidente obrigou a cortar a circulação no local por mais de uma hora, até ao carro ser removido. A referida comerciante diz que não é a primeira vez que acontece um incidente do género no local.



O comando da PSP de Setúbal confirma ao CM a ocorrência, tendo sido deslocados para o local agentes de Almada.











