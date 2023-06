Um carro pegou fogo, esta segunda-feira, na A2 ao quilómetro 85, sentido Lisboa-Algarve, em Alcácer do Sal. As chamas propagaram-se e deram origem a um incêndio forestal.



No local estão sete operacionais dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal, com três meios terrestres.





O alerta foi dado às 14h20.Em atualização