Carros vandalizados na via pública na Lixa em Felgueiras

Pelo menos cinco carros foram vandalizados, durante a madrugada deste sábado, na travessa do Açougue, no centro da cidade da Lixa, em Felgueiras. Os proprietários das viaturas aperceberam-se durante a manhã de sábado, quando, ao chegaram junto das viaturas, viram que estavam riscadas e algumas com pneus cortados.



Segundo a GNR da Lixa – que confirma a situação – foi apresentada, para já, apenas uma queixa. Ainda segundo a mesma fonte, para já ainda não foi identificado qualquer suspeito, nem haverá testemunhas.





apurou ainda que, já no fim de semana passado, terão sido vandalizadas duas viaturas no mesmo local.