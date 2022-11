Um homem sofreu ferimentos graves depois da casa onde vivia ter sido tomada pelas chamas, esta tarde, em Santo Tirso.O incêndio destruiu a casa e provocou queimaduras graves no morador, que ainda está a ser assistido no local.As chamas deflagraram pelas 16h39 e ainda não foram dominadas.No local estão os Bombeiros Voluntários Tirsenses, a SIV de Santo Tirso e a VMER do Hospital de Famalicão.Em atualização.