Homem resgatado com queimaduras de incêndio em Fafe

Um tratorista não ganhou para o susto, esta tarde de sábado, após ter ficado encurralado pelas chamas, quando ajudava os operacionais no terreno a combater um incêndio em Moreira de Rei, no concelho de Fafe. Tudo aconteceu cerca das duas e meia da tarde, quando o homem se viu encurralado pelas chamas.



Contactou com a filha que alertou as autoridades no terreno. O resgate acabou por ser feito por um helicóptero com equipa de militares da GNR que se encontrava no combate ao incêndio.





O homem foi assistido no local pelos Bombeiros de Fafe e pelo INEM e transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados graves. O trator em que se fazia transportar ficou completamente destruído pelas chamas.