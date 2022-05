Casa tomada por chamas em Santa Maria da Feira deixa três desalojados

Uma casa está totalmente tomada pelas chamas, esta noite de quinta-feira, em Santa Maria da Feira. Quatro pessoas ficaram feridas, na sequência do incêndio, por inalação de fumos, e vão ser levadas, pelos bombeiros da Feira, para o hospital da região.Dois homens e duas mulheres dos 43 aos 66 anos ficaram desalojadas. A família vai ser realojada pelos serviços sociais da autarquia. Há pelo menos uma viatura destruída pelas chamas.A GNR dos postos da Feira e de Lamas estão no local. A rua da Cruz está cortada ao trânsito.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros da Feira, para um incêndio habitacional em Gesteira, S. Miguel do Souto.Em atualização