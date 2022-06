Casal apanhado a vender roupa furtada ainda com alarmes em Santa Maria da Feira

Um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 36, foram identificados no passado sábado por suspeita de venda de artigos furtados e contrafeitos em Lourosa, Santa Maria da Feira.O casal foi surpreendido pelos militares GNR na feira semanal de Lourosa, depois de uma denúncia que dava conta da venda de artigos de vestuário furtados. No local, os guardas "comprovaram a veracidade dos factos denunciados", segundo um comunicado da GNR.Centenas de artigos expostos ainda tinham dispositivos de alarme e etiquetas, que correspondiam a diversas lojas da zona do Porto. No total, a GNR apreendeu 2351 artigos de vestuário de diferentes marcas.Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos sido remetidos para Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.