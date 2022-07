Casal apanhado em flagrante a roubar perfumes numa loja em Paços de Ferreira

Um homem e uma mulher de 53 e 39 anos, respetivamente, foram detidos em flagrante delito esta quarta-feira durante um assalto a um estabelecimento comercial na cidade de Paços de Ferreira.



À chegada da GNR ao local na sequência de uma denúncia, o casal tinha diversos perfumes no interior de uma bolsa revestida em alumínio, que servia para ludibriar o sistema de segurança do estabelecimento.





"No seguimento da ação policial, o material furtado foi apreendido e entregue ao proprietário", lê-se na nota.Os suspeitos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e por tráfico de estupefacientes, foram detidos e vão ser presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Paços de Ferreira.