O casal foi surpreendido pela PSP quando consumia droga num carro, estacionado junto ao bairro da Pasteleira, no Porto, na manhã desta quarta-feira. Com eles estava a filha, de apenas 2 anos e que tem Trissomia 21. A menor acabou por ser retirada aos pais e transportada à Urgência pediátrica do Hospital de São João.









