Casal croata detido em Vila Verde após vários assaltos que renderam 150 mil euros

Um casal de nacionalidade croata foi detido em Vila Verde, Braga, no sábado passado, pela prática de vários assaltos, que ascendem a 150 mil euros.



A detenção do casal foi feita por militares do núcleo de investigação criminal de braga, depois de um assalto na freguesia da Lage. O homem foi detido em flagrante e a mulher conseguiu fugir, mas foi perseguida e intercetada.





Os dois circulavam em carros com matrículas falsas e assaltavam sobretudo casas abastadas e empresários. A dupla está neste momento a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Verde.O Tribunal de Vila Verde aplicou, esta sexta-feira, a prisão preventiva ao casal. O homem, de 32 anos, vai ser conduzido ao Estabelecimento Prisional de Braga e a mulher, de 33, vai para Santa Cruz do Bispo.