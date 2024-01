Casal da Nazaré constituído arguido por suspeita de simulação de crime

Um casal residente na Nazaré foi constituído arguido por estar indiciado pelo crime de simulação de crime e eventual tentativa de burla de seguros, informou este domingo o comando distrital da PSP de Leiria.

Num comunicado, a PSP refere que constituiu o casal arguido na noite de quinta-feira, depois deste ter estado na esquadra da Nazaré no dia anterior, quarta-feira, a contar que tinha sido vítima de roubo com ameaça de arma branca.

"O casal descreveu ainda as características físicas do suposto suspeito, situação essa supostamente ocorrida no dia anterior, 24 de janeiro, pelas 21:30, durante um passeio em família naquela vila" da Nazaré, prossegue a PSP.

Na denúncia apresentada pelo casal, ambos com 27 anos de idade, "haviam-lhe sido roubados ambos os telefones móveis ('smartphones'), ascendendo a um valor de cerca de 2.000 euros".

"No decurso da receção formal da denúncia, recorrendo a técnicas de entrevista inerentes à ação policial, começaram por surgir contradições e disparidades na informação fornecida", relata a PSP. Essa situação levou os agentes a sustentarem a hipótese de se tratar de um relato simulado de ocorrência de crime, "com o intuito de acionamento de contratos de seguro com cobertura para o tipo de crime relatado".

"Facto que posteriormente veio a ser assumido e confessado pelo casal", destaca a polícia.

Posteriormente, a polícia da investigação criminal efetuou "diligências sequentes de recolha de prova, nomeadamente uma busca domiciliária autorizada à residência do casal" que culminou "na apreensão de ambos os equipamentos, inicialmente relatados como roubados".

A PSP informou ainda que deu conhecimento ao Ministério Público da Nazaré que terá a tutela da ação penal do caso" e os arguidos "encontrar-se-ão fortemente indiciados pelo ilícito de simulação de crime e, eventualmente, de tentativa de burla relativa a seguros".