Casal priva filhas de ir à escola e prende meninas em garagem sem condições na Amadora

Um casal, de 51 e 34 anos, foi detido no passado dia 14 de agosto por manter as filhas gémeas, de apenas 10 anos, no interior de uma garagem sem condições na Amadora.Segundo um comunicado da PSP, as jovens não iam à escola e presenciavam agressões físicas e psicológicas permanentes entre os pais.As meninas viviam em condições "deploráveis e sem salubridade no interior de uma garagem", na Amadora.As crianças foram retiradas aos pais e colocadas numa residência de acolhimento temporário, "afastando-as do perigo a que estavam sujeitas", pode ler-se no comunicado.O casal detido foi presente no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em liberdade.