Casal detido por posse de drogas no Marco de Canaveses

Homem de 56 anos e mulher de 27 tinham antecedentes criminais.

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem e de uma mulher, ele com 56 e ela com 27 anos, em Marco de Canaveses, por posse de heroína e cocaína.



De acordo com a força policial, as detenções ocorreram numa ação de patrulhamento.



"Os militares abordaram um veículo que estava estacionado num local onde não era permitido e os seus ocupantes adotaram um comportamento suspeito, perante a abordagem dos militares", adianta a GNR em comunicado.



Após serem efetuadas algumas diligências, foi verificado que os suspeitos tinham na sua posse 69 doses de heroína, 11 doses de cocaína, três armas brancas e 108 euros em numerário.



Os detidos, ambos com antecedentes criminais, foram presentes ao Tribunal de Marco de Canaveses, tendo o homem ficado sujeito à obrigatoriedade de permanência na residência e a mulher obrigada a apresentações bissemanais no posto territorial da sua área de residência.