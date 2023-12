As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, mesmo contra a vontade da sua família biológica quando estejam privadas de um ambiente familiar normal" - este foi um dos argumentos a que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) recorreu para justificar a retirada aos pais de um bebé, que será confiado a uma instituição até ser adotado.









