Casal levou 5 dias para se desfazerem do corpo de jovem de 21 anos

As duas jovens que assassinaram Diogo Gonçalves, de 21 anos, levaram cinco dias para se desfazer por completo do corpo. Após terem asfixiado até à morte o jovem, na casa deste em Algoz, Silves, as duas amigas levaram o corpo para a habitação onde viviam, no Chinicato, Lagos, onde terão procedido ao seu desmembramento. Depois lançaram a cabeça na zona de Tavira e o tronco em Sagres - foram encontrados no dia 26 de março. Os braç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento