Um incêndio de causas ainda desconhecidas, mas que não terá sido provocado por mão criminosa de acordo com a investigação preliminar da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, matou este domingo uma mulher de 52 anos, e o companheiro, de 47. Ambos ficaram carbonizados. As chamas destruíram o rés do chão de um antigo infantário, na Cruz de Pau, Seixal, ocupado ilegalmente pelo casal há cerca de um ano.









Ver comentários