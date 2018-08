Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal morre em violenta colisão contra camião

Filhos de 18 e 16 anos sofreram ferimentos ligeiros.

01:30

Um casal de turistas, de nacionalidade belga, morreu esta sexta-feira à tarde após uma violenta colisão com um pesado, no cruzamento do cabo Sardão, em Odemira.



As vítimas mortais, um homem de 50 anos e uma mulher de 43, viajavam com os filhos, de 18 e 16 anos, e que ficaram feridos sem gravidade.



No local estiveram 20 operacionais, com nove viaturas, dos bombeiros de Odemira, Vila Nova de Milfontes, Sines e Santiago do Cacém, bem como o INEM.



O motorista do pesado escapou ileso do acidente. A GNR está a investigar as causas desta colisão mortal.