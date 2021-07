Casal mutila-se com talheres de plástico dentro do posto da GNR na Feira. Homem engoliu metade de uma faca

Um casal mutilou-se, esta noite de segunda-feira, no posto da GNR, em Santa Maria da Feira, onde estavam detidos na sequência de um mandado judicial por incumprimento de pagamentos judiciais.Ao que tudo indica, os detidos, com 18 e 22 anos, que estavam em celas diferentes, usaram os talheres de plástico, que lhe foram disponibilizados para o jantar, para se ferirem. O homem terá, também, ingerido metade de uma faca.O casal foi assistido no local pelos bombeiros de Lourosa e levados, já algemados, para o hospital de Santa Maria da Feira.