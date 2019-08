Casal português morre em acidente de carro em França. Bebé sobreviveu à colisão

Um casal de portugueses morreu durante a madrugada deste domingo num acidente de carro em França, segundo o jornal luxemburguês Bom Dia.Segundo a mesma fonte, a colisão em cadeia deu-se cerca das 06h00 perto de Santenay, na A10 que liga Paris a Bordéus.As vítimas têm 32 e 34 anos, o óbito foi declarado no local. Do acidente resultaram ainda dois feridos graves.Casal deixa um bebé de 15 meses que está em observação no hospital de Clocheville de Tours.As vítimas regressavam das férias de verão em Portugal e viajavam para o Luxemburgo, segundo a imprensa daquele país. O casal era natural de Pousos em Leiria e residia na comuna de Lasauvage, no sul do Luxemburgo, segundo o site Lux24.