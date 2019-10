Casal que morreu afogado em praia da Zambujeira do Mar ia casar

O casal britânico que morreu afogado no domingo na praia da Zambujeira do Mar estava a participar num retiro espiritual e iria casar no ano que vem.Kim Fletcher, uma professora de ioga de 33 anos, e o namorado Danny Johnson, de 34, cantor de rap conhecido no Reino Unido por Dirty D, perderam a vida depois de serem arrastados por um agueiro.Família e amigos tentam agora juntar a quantia necessária para repatriar os corpos e ajudar financeiramente as duas crianças que ficaram órfãs - uma menina de 4 anos, filha de ambos, e outra de 14, fruto de uma anterior relação de Danny Johnson.O casal vivia em Stoke-on-Trent e a morte inesperada deixou a comunidade em choque."Eram duas pessoas lindas, por fora e por dentro. Num Mundo cheio de escuridão, a Kim e o Danny eram uma luz para quem estava perto deles. E o Danny é um herói. Morreu a tentar salvar a pessoa que amava", admitiu Steph Critchlow, amigo que tenta reunir os 10 mil euros necessários para a transladação.