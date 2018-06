Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal salva idoso das chamas

Viram labaredas na casa dos vizinhos e agiram.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

"Apercebemo-nos das chamas, vimos a vizinha em dificuldades, encostada ao portão, e o vizinho estava cercado pelas chamas à anela no primeiro andar, a gritar por socorro. Pusemos umas escadas e o meu marido foi lá acima ajudá-lo a sair pela janela e a descer".



O ato heroico foi descrito ao CM por Maria Amélia Pinheiro, vizinha do casal de idosos que ajudou a salvar de uma casa que ficou totalmente destruída por um incêndio, esta quarta-feira de madrugada, na rua do Godinho, em Gião, Santa Maria da Feira.



"Conseguimos salvar o vizinho de morrer queimado", disse a mulher, após ter ajudado o idoso, de 84 anos, a escapar ao fogo. O casal sofreu várias queimaduras. Ambos foram assistidos no local pelos Bombeiros de Lourosa e transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira.



O alerta foi dado por volta das 02h00. Quando os bombeiros chegaram ao local já a casa estava tomada pelas chamas. "Só tivemos tempo de extinguir as chamas e evitar que toda a estrutura do edifício colapsasse" contou José Carlos Pinto, comandante dos Bombeiros de Lourosa.



As causas do incêndio estão a ser investigadas.



PORMENORES

Perímetro de segurança

A GNR de Canedo foi alertada para a ocorrência e montou um perímetro de segurança para evitar qualquer dano ou ferimento entre os vizinhos que se juntaram nas proximidades da habitação, cuja cobertura acabou por colapsar parcialmente.



Vizinhança solidária

Os casais vizinhos têm uma relação habitual de solidariedade e proximidade. Sempre que precisam, por razões de saúde, os idosos que vivem na casa que foi atingida pelas chamas batem na janela da casa dos vizinhos para pedir ajuda.