Casal sequestra idoso em assalto em Ílhavo

O idoso, de 92 anos, estava já a ser vigiado há vários dias. Vivia sozinho, numa casa na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, e era um alvo fácil para o casal de ladrões, que engendrou um plano para o assaltar. A 10 de agosto do ano passado, após mais uma vigilância, decidiram atacar. Bateram à porta da vítima e, mal esta a abriu, foi de imediato empurrada e ameaçada de morte com uma faca de lâmina afiada, apontada ao pescoço. Foi forçada a entregar 100 euros em dinheiro e um carro. Depois foi trancada no quarto.









Foi uma vizinha que ouviu os gritos de desespero do idoso e alertou a GNR. O idoso esteve trancado durante 15 minutos. O casal de ladrões - ele de 29 anos e ela de 23 - está atualmente em prisão preventiva. Por este assalto vão responder pelos crimes de roubo agravado e sequestro agravado.

Diz o processo consultado pelo CM que o arguido, mal apontou a faca ao idoso, disse-lhe: “Já estive preso oito anos, pelo que não me importo de ir outra vez.” Ainda forçou a vítima a circular com ele por toda a casa, onde remexeu em todas as gavetas à procura de bens.





Foi com o carro que furtaram ao idoso que a dupla fez depois outros assaltos no distrito de Aveiro. Com ameaça de agressão, atacaram um homem para lhe roubar um telemóvel e dinheiro. Forçaram ainda um jovem a levantar 200 euros num multibanco, com ameaça de faca, tentaram fazer um carjacking a uma mulher que conduzia um Jaguar que valia 50 mil euros e roubaram também um Seat de 9 mil euros a outra vítima.