Casamento forçado leva oito pessoas a tribunal

Entre os arguidos está o pai da noiva.

08:36

O Tribunal de Coimbra começa esta quinta-feira a julgar oito arguidos acusados de forçarem uma jovem de 19 anos a casar com um homem, de 29, contra a sua vontade.



Entre os arguidos está o pai da noiva, que terá delineado o plano para retirar a filha da instituição onde estava e obrigá-la a casar com um membro da sua comunidade, à data preso na cadeia de Coimbra.



Aproveitaram uma saída precária do noivo para concretizar o casamento, em dezembro do ano passado.