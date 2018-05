Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis pessoas detidas por rapto, casamento forçado e violação

Crimes terão ocorrido durante a quadra natalícia de 2017, nas cidades de Coimbra e Aveiro.

Por Lusa | 12:08

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve seis pessoas suspeitas dos crimes de rapto, casamento forçado e violação de que foi vítima uma rapariga de 18 anos, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Em comunicado, a PJ refere que os crimes em causa terão ocorrido durante a quadra natalícia de 2017, nas áreas das cidades de Coimbra e Aveiro.



De acordo com a mesma fonte, os detidos, com idades entre os 30 e 50 anos, têm todos "relações de parentesco ou afinidade, segundo o respetivo costume" e alguns deles têm antecedentes criminais e cumprimento de pena por crimes distintos dos atuais.



"A vítima foi resgatada pela PJ, no decurso do corrente ano, e colocada em local reservado e diferente da residência habitual por razões de segurança", refere a mesma nota.



A operação, envolvendo 40 investigadores, incluiu a realização de seis buscas domiciliárias, onde foi recolhido material relevante para os factos em investigação.



Os seis detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.