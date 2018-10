Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cem detidos por incêndio em dez meses

Homem de 67 anos causou um incêndio quando fazia uma queima de sobrantes, em Trancoso.

09:04

A detenção de um homem de 67 anos que causou um incêndio quando fazia uma queima de sobrantes, em Trancoso, esta segunda-feira, veio engrossar a lista de incendiários surpreendidos em flagrante pela GNR.



Desde o início deste ano, foram detidas cem pessoas pelo crime de incêndio florestal e identificadas outras 852.



Desde o início do ano, a GNR fez 46 500 patrulhas e levantou mais de oito mil autos de contraordenação, relativas a 12 335 ocorrências de incêndio florestal (menos oito mil do que em igual período de 2017).



Houve 5946 crimes de incêndio, menos três mil do que em 2017.