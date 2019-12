Ladrões fazem buraco na parede e roubam cem mil euros em bacalhau a dias do Natal

Um grupo de assaltantes roubou cerca de 300 caixas de bacalhau, num valor total avaliado em cerca de 100 mil euros, do armazém Ilhamar, ao início da madrugada desta sexta-feira, na EN109, em Cacia, Aveiro. Na fuga, deixaram para trás três carrinhas.O alerta foi dado pouco depois da meia-noite. Os ladrões usaram marretas para fazer um buraco numa parede do espaço. "Ainda não sabemos o valor exato de bacalhau roubado porque ainda não contabilizámos o inventário. Mas levaram cerca de trezentas caixas e depende do valor de cada uma. Esse valor pode subir ainda mais, não sabemos", disse Denise Caçoilo, familiar do gerente da empresa.Os assaltantes escaparam assim que se aperceberam da aproximação da patrulha da GNR de Cacia. Deixaram para trás três carrinhas, uma junto à parede esburacada e outras duas a 200 metros das instalações. "A que estava junto à parede já tinha cerca de 80 caixas no interior", acrescentou."Foi um vizinho que mora perto das traseiras do armazém que os viu e chamou a GNR. Certamente, por se tratar de uma zona industrial, não contavam com ninguém naquela zona", avançou Denise Caçoilo. As três viaturas foram apreendidas pela GNR, que investiga agora o paradeiro dos ladrões.Os primeiros indícios apontam para que os suspeitos sejam dos concelhos do Porto e de Gondomar. Tudo indica que o bacalhau tenha como destino o mercado paralelo, numa altura em que se aproxima o Natal.