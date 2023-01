A investigação aos negócios da Câmara Municipal do Funchal durante a presidência de Paulo Cafôfo (2013-2019) está a analisar todos os ajustes diretos, e alguns concursos públicos, de empreitadas no valor de milhões de euros. São centenas os contratos celebrados só pela autarquia funchalense.



Das centenas de obras adjudicadas, existem três empresas que são as grandes beneficiadas, mas uma sobressai de todas as outras: a Tecnovia Madeira, criada em janeiro 1998, é uma das maiores empresas de construção civil da região.









Ver comentários