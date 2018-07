Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Central de Emergência de Matosinhos reúne todos os serviços num só número

Monitorização e gestão dos meios disponíveis para maior rapidez no atendimento.

Por José Eduardo Cação | 08:46

Todas as comunicações e chamadas de emergência que englobam as corporações dos Bombeiros do concelho de Matosinhos , Polícia Municipal, Proteção Civil Municipal, Sistema de Salvamento Balnear, Gabinete Técnico Florestal e Fiscalização Municipal estão agora concentradas numa única linha telefónica. A nova Central de Emergência de Matosinhos está acessível através do número 220 178 402, ou pelo encaminhamento automático dos habituais números de bombeiros, ou, sempre que se justifique, do número nacional de emergência, 112.



" É um passo à frente na área da Proteção Civil e que se junta ao já existente Sistema de Salvamento Balnear", disse Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, na cerimónia de inauguração, que aconteceu ontem de manhã, com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Esta iniciativa, que os responsáveis dizem ser pioneira, tem como objetivos responder com maior rapidez aos pedidos de emergência e também monitorizar e gerir de forma racional os meios de socorro disponíveis nas várias corporações do concelho de Matosinhos.



"É um exemplo do papel notável que as autarquias têm feito na prevenção e autoproteção das suas áreas e que é essencial para o reforço do sentimento de segurança no nosso país" referiu o ministro Eduardo Cabrita.



A autarca matosinhense vê com bons olhos que este projeto "seja adotado por outras autarquias, porque acreditamos que será uma mais-valia na prevenção e aumento da segurança das populações". A Central foi ontem inaugurada, mas já funciona desde 23 de julho.