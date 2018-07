Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Norte tem quase 150 mil à procura de emprego

Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos têm mais de 38 mil inscritos nos centros de emprego.

Por Manuel Jorge Bento | 09:29

Vila Nova de Gaia continua a ser o concelho do Norte do País com maior número de inscritos nos centros de emprego. Os números mais recentes, relativos a junho, indicam que aquele concelho tinha, no final do primeiro semestre, 18 365 cidadãos à procura de emprego. A região Norte - incluindo os concelhos do distrito de Aveiro - tinha 148 853 de-sempregados inscritos, ou seja, menos 28 mil do que há um ano.



Os dados revelados recentemente pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional indicam que há mais mulheres do que homens inscritos nos centros daquela entidade e que, na maioria, procuram emprego já há mais de um ano. Juntando os concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos, havia, no final de junho, 38 184 inscritos.



O distrito do Porto reúne 80 642 cidadãos desempregados, menos 21 122 do que em junho do ano passado. Já no Minho, o distrito de Braga tem 24 865 inscritos nos centros de emprego - eram 32 345 há um ano -, com destaque para os concelhos de Braga (6317) e de Guimarães (5376). No distrito de Aveiro são 17 373 os inscritos.



Os três concelhos nortenhos com menor número de desempregados referenciados no Instituto do Emprego e Formação Profissional são Penedono (98), já no distrito de Viseu, Melgaço (123) e Paredes de Coura (134), ambos em Viana do Castelo. Ainda com menos de 200 inscritos nos centros estão os municípios de Boticas, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Murtosa, S. João da Pesqueira, Terras de Bouro, Vila Nova de Cerveira e Vimioso.



A esmagadora maioria dos inscritos nos centros de emprego tem 35 anos ou mais.